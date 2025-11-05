Incubo nucleare Mosca avverte | Pronti a test su vasta scala Gli Usa hanno simulato attacco atomico contro la Russia

Roma, 5 novembre 2025 – In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di t est nucleari da parte degli Usa e – riferisce il Cremlino – di "presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. Il leader russo ha detto che “ci saranno ritorsioni se i firmatari del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) decidono di effettuare test" Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha dichiarato, nel corso del suo intervento, di ritenere opportuno avviare i preparativi per la ripresa dei test nucleari presso il sito di test di Novaya Zemlya. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

