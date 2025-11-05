Incubo nucleare Mosca avverte | Pronti a test su vasta scala Gli Usa hanno simulato attacco atomico contro la Russia
Roma, 5 novembre 2025 – In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di t est nucleari da parte degli Usa e – riferisce il Cremlino – di "presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. Il leader russo ha detto che “ci saranno ritorsioni se i firmatari del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) decidono di effettuare test" Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha dichiarato, nel corso del suo intervento, di ritenere opportuno avviare i preparativi per la ripresa dei test nucleari presso il sito di test di Novaya Zemlya. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
ANSA.it. . Nel bunker di Stalin, torna l'incubo nucleare. Un rifugio antiatomico di 7.000 metri quadrati voluto per ospitare la leadership dell'Urss. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Nel bunker di Stalin, torna l'incubo nucleare. Un rifugio antiatomico di 7.000 metri quadrati voluto per ospitare la leadership dell'Urss. #ANSA - X Vai su X
REPORTAGE | Nel bunker di Stalin torna l'incubo nucleare - Ma una volta entrati e scesi per una stretta scala fino a 65 metri nel sottosuolo, si torna in piena Guerra Fredda. Da ansa.it
Cos’è Poseidon, il siluro nucleare presentato da Putin che può scatenare uno “tsunami radioattivo” - Dalle profondità degli oceani emerge una nuova minaccia atomica russa: Poseidon, il super siluro a propulsione nucleare che, secondo il Cremlino, potrebbe cambiare per sempre le regole della ... Riporta fanpage.it
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev” - Da Mosca Alexey Maslov, accademico e consulente del Cremlino, avverte: l’offensiva contro il petrolio russo e la prospettiva di missili a lungo raggio ... Secondo fanpage.it