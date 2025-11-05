Incubo nucleare Mosca avverte | Pronti a test su vasta scala Gli Usa hanno simulato attacco atomico contro la Russia

Quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 novembre 2025 – In una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, il presidente Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di t est nucleari da parte degli Usa e – riferisce il Cremlino – di "presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. Il leader russo ha detto che “ci saranno ritorsioni se i firmatari del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt) decidono di effettuare test" Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha dichiarato, nel corso del suo intervento, di ritenere opportuno avviare i preparativi per la ripresa dei test nucleari presso il sito di test di Novaya Zemlya. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

incubo nucleare mosca avverte pronti a test su vasta scala gli usa hanno simulato attacco atomico contro la russia

© Quotidiano.net - Incubo nucleare, Mosca avverte: “Pronti a test su vasta scala. Gli Usa hanno simulato attacco atomico contro la Russia”

Argomenti simili trattati di recente

incubo nucleare mosca avverteREPORTAGE | Nel bunker di Stalin torna l'incubo nucleare - Ma una volta entrati e scesi per una stretta scala fino a 65 metri nel sottosuolo, si torna in piena Guerra Fredda. Da ansa.it

incubo nucleare mosca avverteCos’è Poseidon, il siluro nucleare presentato da Putin che può scatenare uno “tsunami radioattivo” - Dalle profondità degli oceani emerge una nuova minaccia atomica russa: Poseidon, il super siluro a propulsione nucleare che, secondo il Cremlino, potrebbe cambiare per sempre le regole della ... Riporta fanpage.it

incubo nucleare mosca avverteIl consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev” - Da Mosca Alexey Maslov, accademico e consulente del Cremlino, avverte: l’offensiva contro il petrolio russo e la prospettiva di missili a lungo raggio ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incubo Nucleare Mosca Avverte