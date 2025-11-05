Incontro promosso dal GIT Padova di Banca Etica con le persone candidate alle regionali venete 2025

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo di Iniziativa Territoriale di Padova di Banca Etica invita la cittadinanza ad un incontro pubblico dal titolo “Regionali Venete 2025” che si terrà mercoledì 12 novembre 2025, con inizio alle ore 18:30, presso la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

