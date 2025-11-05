Incontro promosso dal GIT Padova di Banca Etica con le persone candidate alle regionali venete 2025
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo di Iniziativa Territoriale di Padova di Banca Etica invita la cittadinanza ad un incontro pubblico dal titolo “Regionali Venete 2025” che si terrà mercoledì 12 novembre 2025, con inizio alle ore 18:30, presso la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giovedì giuristi, magistrati e politici discuteranno il disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, in un incontro promosso da Ve.G.A. e Ateneo scaligero. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
A Beira un grande incontro promosso dalla Comunità di Sant'Egidio riunisce i rappresentanti delle religioni per la pace https://segidio.it/SXkH #peaceispossible #Mozambico - X Vai su X