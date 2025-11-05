ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento per scoprire la storia nascosta del fiume Amenano. Giovedì 6 novembre alle ore 8.45, presso la sede della sezione didattica “Storico Monumentale” di piazza Stesicoro 29, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi accoglierà le alunne e gli alunni della scuola primaria dell’ Istituto comprensivo “San Giorgio”, protagonisti del progetto “Catania, l’acqua e la sua memoria”. Un viaggio tra storia e territorio. Gli studenti, accompagnati dai propri docenti referenti, prenderanno parte a laboratori e attività educative dedicate alla conoscenza del fiume Amenano, elemento naturale intimamente legato alla nascita e allo sviluppo di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incontro, giovedì 6 novembre, con gli studenti del progetto “Catania, l’acqua e la sua memoria”