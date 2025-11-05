Incontro giovedì 6 novembre con gli studenti del progetto Catania l’acqua e la sua memoria

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento per scoprire la storia nascosta del fiume Amenano. Giovedì 6 novembre alle ore 8.45, presso la sede della sezione didattica “Storico Monumentale” di piazza Stesicoro 29, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi accoglierà le alunne e gli alunni della scuola primaria dell’ Istituto comprensivo “San Giorgio”, protagonisti del progettoCatania, l’acqua e la sua memoria”. Un viaggio tra storia e territorio. Gli studenti, accompagnati dai propri docenti referenti, prenderanno parte a laboratori e attività educative dedicate alla conoscenza del fiume Amenano, elemento naturale intimamente legato alla nascita e allo sviluppo di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

incontro gioved236 6 novembre con gli studenti del progetto catania l8217acqua e la sua memoria

© Dayitalianews.com - Incontro, giovedì 6 novembre, con gli studenti del progetto “Catania, l’acqua e la sua memoria”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Incontro Gioved236 6 Novembre