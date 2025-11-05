Incontro con i sindacati | C’è collaborazione
Primo passo verso il disgelo tra l’assessore al personale Luca Bini e i rappresentanti dei dipendenti comunali. Dopo l’uscita critica dei giorni scorsi da parte di Cgil, Cisl, e Uil sul modo in cui l’amministrazione tiene i rapporti sindacali, ieri c’è stato un primo incontro tra le parti sociali e l’esponente della giunta. Questo faccia a faccia era stato auspicato da Simone Magnani, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, che, ribadendo il supporto alle scelte della giunta, aveva mostrato disponibilità per fare fronte a eventuali cortocircuiti nel dialogo. La sua uscita aveva scatenato la reazione del centrodestra, con tanto di richiesta unitaria dei partiti dell’area delle dimissioni di Bini, considerato sfiduciato dal movimento di cui è espressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
