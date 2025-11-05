Incontri d’arte | Giuseppe Trapani inaugura la nuova rassegna dell' OmniArt Open Gallery di Latina

Sabato 8 novembre si inaugura, presso la OmniArt Open Gallery di via Legnano a Latina, la prima edizione di “Incontri d’Arte”, un ciclo di appuntamenti dedicato al dialogo con gli artisti e all’esplorazione dei linguaggi dell’arte contemporanea. La rassegna rientra nel programma “Immersi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

