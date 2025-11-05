Incontra la moglie di Messi e le chiede | Cosa fai nella vita?

Il video si apre con l'influencer Ziv Tamir, noto sui social come "The Watch Guy", che incontra Antonella Roccuzzo e le chiede di mostrare l'orologio che ha al polso. La moglie di Leo Messi, appena finita una partita a tennis, sorride e lo mostra, riceve i complimenti e poi la domanda dell'influncer: "Cosa fai nella vita?". La moglie del fuoriclasse argentino si è limitata a a sorridere glissando sulla risposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

incontra moglie messi chiede“Tu cosa fai per vivere?”: l’influencer The Watch Guy non riconosce la moglie di Messi. Lo scivolone virale - L'influencer di orologi di lusso ha fermato Antonela Roccuzzo su un campo da tennis senza riconoscerla, interessato solo al suo orologio ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

