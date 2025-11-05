Incontra la moglie di Messi e le chiede | Cosa fai nella vita?
Il video si apre con l'influencer Ziv Tamir, noto sui social come "The Watch Guy", che incontra Antonella Roccuzzo e le chiede di mostrare l'orologio che ha al polso. La moglie di Leo Messi, appena finita una partita a tennis, sorride e lo mostra, riceve i complimenti e poi la domanda dell'influncer: "Cosa fai nella vita?". La moglie del fuoriclasse argentino si è limitata a a sorridere glissando sulla risposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
