Incognita gite scolastiche | L’organizzazione con il bando può paralizzare tutto il settore

di Saverio Melegari PISTOIA Un duro colpo su scala nazionale potrebbe essere in arrivo per le agenzie di viaggio che lavorano a stretto contatto col mondo delle scuole per l’organizzazione delle gite e dei viaggi d’istruzione. Di questo, infatti, si è parlato nei giorni scorsi in un tavolo tecnico fra addetti ai lavori che si è tenuto proprio nella nostra città, nella sede di "Antologia Viaggi" in viale Matteotti. La problematica è, nella sua complessità, estremamente semplice: quanto sia difficile, per gli operatori del settore, far fronte al bando Consip (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) per l’appalto delle gite scolastiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

No, i viaggi della memoria non sono una gita. Nella giornata di ieri la ministra della Famiglia e Pari opportunità Eugenia Roccella ha definito “gite” i viaggi della memoria organizzati ad Auschwitz e negli altri luoghi tragici della Shoah. Si tratta di un’afferm - facebook.com Vai su Facebook

Gite scolastiche, Lombardia sempre più penalizzata tra costi elevati, burocrazia e carenza di docenti - Per importi sopra i 221mila euro, però, le scuole non possono più gestire gli appalti in autonomia e devono essere gestiti dagli Uffici regionali. ilgiorno.it scrive

Il problema delle gite scolastiche non è solo la burocrazia - Lo scorso maggio è scaduta la seconda deroga a una norma che rende molto complicato dal punto di vista burocratico organizzare le gite scolastiche. Lo riporta ilpost.it

Gite scolastiche a rischio con le nuove regole? Tempi stretti e procedure in ritardo. La protesta delle agenzie di viaggio - Non solo per i costi che crescono e perché è sempre più difficile trovare prof accompagnatori. Come scrive corriere.it