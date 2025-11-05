Inclusione scolastica | i soldi della Regione non bastano fondi aumenti dal Comune a Formia
Sostegno rafforzato all’inclusione scolastica e nuovi fondi dal Comune: la buona notizia a Formia dove la giunta, su proposta dell’assessora alle Politiche Sociali Alessia Buco, ha approvato una delibera con la quale vengono potenziate le attività di integrazione scolastica in favore degli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
