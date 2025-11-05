Incidenti stradali con animali selvatici | ben 46 in provincia di Sondrio nell' ultimo mese
Aumentano leggermente e rimangono davvero numerosi (più di uno al giorno di media) gli incidenti che, in provincia di Sondrio, hanno coinvolto animali selvatici, mentre si riducono, almeno momentaneamente, le predazioni da parte degli stessi animali selvatici, in particolare da parte dei lupi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
