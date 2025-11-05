Incidente sull' A2 scontro frontale fra due auto | una donna ferita

Scontro frontale oggi sullo svincolo di Polla dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Nell'impatto, una donna è rimasta ferita. L'incidente sarebbe stato causato da un'auto, con a bordo due anziani, che avrebbe imboccato la rampa contromano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

