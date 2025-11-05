Incidente sulla Statale nel Salento | scontro frontale tra due auto morta una donna
Tragico incidente stradale sulla ss 275 a ridosso dell'uscita per Scorrano, nel Salento. Nel violento scontro frontale tra due auto è morta una donna. Ferito un uomo. La dinamica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
