Incidente sulla Colombo l’amica di Beatrice Bellucci si è svegliata | In che condizioni è l’auto?

Romadailynews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(photo: Corriere della Sera) Si è risvegliata Silvia Piancazzo, la ventenne rimasta gravemente ferita nel tragico incidente del 24 ottobre sulla via Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, sua amica di sempre. Dopo giorni di coma farmacologico, i medici del San Camillo hanno interrotto la sedazione: la ragazza è sveglia ma ancora in stato di forte confusione e non in grado di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto riferito dai sanitari, la giovane avrebbe chiesto: «In che condizioni è la macchina?», segno che non ha ancora realizzato la gravità dell’incidente e la perdita dell’amica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

