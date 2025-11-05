Incidente sulla Colombo l’amica di Beatrice Bellucci si è svegliata | In che condizioni è l’auto?

(photo: Corriere della Sera) Si è risvegliata Silvia Piancazzo, la ventenne rimasta gravemente ferita nel tragico incidente del 24 ottobre sulla via Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, sua amica di sempre. Dopo giorni di coma farmacologico, i medici del San Camillo hanno interrotto la sedazione: la ragazza è sveglia ma ancora in stato di forte confusione e non in grado di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto riferito dai sanitari, la giovane avrebbe chiesto: «In che condizioni è la macchina?», segno che non ha ancora realizzato la gravità dell’incidente e la perdita dell’amica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Incidente sulla Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci si è svegliata: “In che condizioni è l’auto?”

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente stradale in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza Municipio. Un 18enne è ricoverato in prognosi riservata al Monaldi: https://fanpa.ge/CZNzB - facebook.com Vai su Facebook

Funerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: oltre mille persone per l'ultimo saluto - X Vai su X

Incidente sulla Colombo, perizia per chiarire la morte di Beatrice Bellucci - La Procura di Roma dispone una consulenza cinematica per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo rainews.it

Funerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: oltre mille persone per l'ultimo saluto - Oltre mille le persone presenti ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo, a Roma. Da tg.la7.it

Incidente sulla Colombo, a Roma l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci - ''Se siamo qui insieme è perché intendiamo affermare il primato della vita e del bene sulla morte e sul peccato''. Secondo iltempo.it