Incidente sul lavoro nel Lodigiano grave un operaio | è rimasto incastrato in un macchinario

Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in un impianto lavorativo nei pressi di Borghetto Lodigiano (Lodi). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Lodi insieme agli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale l'uomo in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

