Incidente su lavoro 62enne monzese in ospedale | È una piaga intollerabile

Quello accaduto poco dopo le 9 di mercoledì 9 novembre, nel cantiere di via Marelli a Monza, è solo l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro in Brianza. A finire in ospedale con gravi traumi è stato un operaio di 62 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. E per i sindacati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

