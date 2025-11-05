Incidente nel Milanese schianto tra un' auto e una moto | grave un 30enne

Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile sulla strada provinciale 34 a Inveruno (hinterland nord-ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre.L’incidenteTutto è accaduto poco dopo le 17.30, come riportato dall’agenzia regionale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Grave incidente ferroviario a Garbagnate Milanese, giovane investito da treno Trenord alle 6. #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Schianto tra auto e moto sulla A8 tra Castellanza e Legnano: un morto - L'incidente martedì mattina poco prima delle 7 lungo l’autostrada A8 Milano- Si legge su varesenews.it

Incidente alle porte di Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave un ragazzo - È successo in via Trieste a San Giuliano Milanese nella mattinata di giovedì 30 ottobre. Secondo milanotoday.it

Schianto tra auto e moto a Nova Milanese: tre ragazzi feriti - L’intervento è tuttora in corso: i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo mbnews.it