Incidente in galleria | tre auto coinvolte e traffico bloccato

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo la  strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, a seguito di un incidente verificatosi al km 8,930, è provvisoriamente chiusa la galleria ‘Parco della Reggia’ in entrambe le direzioni. Sul sinistro, uno scontro tra tre veicoli, sono in corso gli accertamenti di rito. La circolazione è deviata in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre a quello del 118 intervenuto per i soccorsi, per la gestione della viabilità ed il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

