Incidente in galleria | tre auto coinvolte e traffico bloccato

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, a seguito di un incidente verificatosi al km 8,930, è provvisoriamente chiusa la galleria ‘Parco della Reggia’ in entrambe le direzioni. Sul sinistro, uno scontro tra tre veicoli, sono in corso gli accertamenti di rito. La circolazione è deviata in loco. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre a quello del 118 intervenuto per i soccorsi, per la gestione della viabilità ed il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente in galleria: tre auto coinvolte e traffico bloccato

Contenuti che potrebbero interessarti

#Viabilità | #Incidente | A1 #Firenze #Bologna AGGIORNAMENTO ? Incidente in galleria "Colle" risolto Traffico in corso di normalizzazione tra Firenze Impruneta e Calenzano direzione Bologna #luceverde ---------------------------------------------------------- - facebook.com Vai su Facebook

Esercitazione in galleria “Caltanissetta” sulla #SS640: simulato un incidente per testare impianti, soccorsi ed evacuazione Videosorveglianza avanzata Ventilazione e by-pass pressurizzati Comunicazioni d’emergenza ? Intervento e coordinamento - X Vai su X

Sulzano, incidente mortale in galleria. Vittima una donna, grave ragazzino di 14 anni - Dietro seguiva l'auto con il marito che ha assistito alla scena ... Riporta rainews.it

Frontale tra due auto nella galleria Pianzole: ferite 6 persone, morta una donna di 45 anni - Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia) ... Come scrive fanpage.it

Frontale in galleria, Daniela Bratelli è morta davanti a marito e figlio - E la tragedia che si consuma in un istante e strappa alla vita una donna di 45 anni, morta sotto gli occhi del ... Secondo giornaledibrescia.it