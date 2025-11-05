Incidente in Brianza tra un veicolo dell' esercito e un auto | 21enne in ospedale

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 19 di ieri, martedì 4 novembre, un uomo di 21 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo dell’esercito.L’incidenteIl sinistro è accaduto a Brugherio, in via Monza all'intersezione con via Comolli. Stando alle informazioni note, lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

