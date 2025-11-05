Tempo di lettura: < 1 minuto Un cclista di 33 anni, residente ad Atripalda, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito di un incidente avvenuto questa mattina a Montoro, in provincia di Avellino. L’incidente si è verificato intorno alle 9:00 nella frazione Preturo, lungo via Due Principati, una strada che collega diverse località del comune montorese. L’uomo, che stava percorrendo la via in sella alla sua bicicletta, ha riportato ferite di notevole entità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Montoro e gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere l’area e avviare le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Incidente in bicicletta: 31enne all'ospedale "Moscati" in codice rosso