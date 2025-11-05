Incidente cargo Ups in Kentucky lo schianto dell’aereo che ha causato 7 morti
Un incidente catastrofico con un bilancio coinvolti senza precedenti. Sono saliti ad almeno 7 i morti nello schianto di un aereo cargo Ups che è precipitato ed è esploso mentre decollava dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, nel Kentucky. Almeno 11 persone sono rimaste ferite in quello che è stato un impatto che ha sconvolto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/usa-incidente-aereo-louisville-cargo-ups-precipita-7-morti-AHPT8pYD - facebook.com Vai su Facebook
BREAKING [04.11-23:40] #aeroporto #airport #Louisville #SDF #incidente precipita aereo cargo MD11 della UPS. Elicotteri di soccorso sul posto - X Vai su X
Aereo cargo Ups precipita dopo il decollo dall'aeroporto di Louisville, l'esplosione provoca maxi incendio: 7 morti e diversi feriti - Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation ... Come scrive ilmessaggero.it
Aereo cargo UPS precipita in Kentucky: ci sono vittime, le indagini sono in corso - Un aereo cargo della UPS con tre persone a bordo si è schiantato nel pomeriggio di martedì 5 novembre, subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, in Kentucky. tg.la7.it scrive
Usa, incidente aereo a Louisville: cargo UPS precipita, 7 morti - L’aereo diretto alle Hawaii si è schiantato colpendo attività commerciali adiacenti. Riporta ilsole24ore.com