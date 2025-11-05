Incidente a Verolengo | scontro fra due tir strada bloccata per ore
Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, sulla provinciale 31bis a Verolengo. A scontrarsi sono stati due tir, uno dei quali alimentati a gas naturale. I due conducenti, feriti in modo lieve, sono stati trasportati all'ospedale di Chivasso dai sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
