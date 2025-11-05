Incidente a Piedimulera | 40enne si schianta in auto e muore

Gravissimo incidente stradale a Piedimulera nella serata di oggi, mercoledì 5 novembre.In via Roma un 40enne alla guida della sua auto si é schiantato in un incidente autonomo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimare il 40enne, ma senza risultati.Le forze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it