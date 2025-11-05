Bologna, 5 novembre 2025 - Suv contro moto, portato in ospedale in condizioni gravissime il motociclista. L'incidente è avvenuto a Pianoro, all'incrocio fra le vie Nenni e Dall'Olio, poco prima della 5 di questa mattina. L'uomo, di 54 anni è residente nel Bolognese. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, un suv Suzuki, condotto da una donna di 58 anni, si è scontrato con una moto al volante della quale c'era il 54enne. Un impatto frontale, secondo i primi rilievi dei militari: un urto violento che ha fatto cadere a terra il motociclista. Soccorso immediatamente dal 118 l'uomo è stato accompagnato d'urgenza all'Ospedale Maggiore dove è stato ricoverato in condizioni gravissime, attualmente è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Pianoro: scontro frontale tra suv e moto, 54enne gravissimo