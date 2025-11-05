Incidente a Montoro ciclista 33enne in gravi condizioni trasportato al Moscati di Avellino
Un ciclista di 33 anni, residente ad Atripalda, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito di un incidente avvenuto questa mattina a Montoro, in provincia di Avellino. L'incidente si è verificato intorno alle 9:00 nella frazione Preturo, lungo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
