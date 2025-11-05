Incidente a Milano anziano investito mentre attraversa sulle strisce pedonali | è gravissimo

Grave incidente poco prima di mezzogiorno a Milano. Un anziano è stato investito da un uomo alla guida di un furgone. La vittima si trova in condizioni gravissime. L'arrivo dei soccorsiL'allarme è scattato qualche minuto prima delle 12 in via Fratelli Bronzetti, una traversa di corso XXII Marzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

