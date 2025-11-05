Incidente a Colturano furgone sbanda e finisce in una scarpata | autista incastrato tra le lamiere

Colturano (Milano), 5 novembre 2025 – Incidente questa mattina verso le 10.30, a Colturano, nel Milanese. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del furgone di servizio della società per cui lavora ed essere finito giù per la scarpata lungo la strada provinciale 159. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 61enne, stava percorrendo un tratto rettilineo della provinciale 159 quando, per cause ancora da accertare, il furgone ha iniziato a sbandare, finendo per ribaltarsi nella scarpata adiacente. L’autista è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e metterlo in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

