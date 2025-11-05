Inchiesta urbanistica Milano nessun reato di corruzione

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun reato di corruzione. Lo sostiene il sostituto procuratore generale della Cassazione in merito alle accuse a carico dell'imprenditore Manfredi Catella nell'ambito dell'inchiesta urbanistica a Milano. Il parere del pg Cristina Marzagalli dà ragione al tribunale del Riesame sulla scarcerazione del ceo di Coima Catella e di Alessandro Scandurra, allora componente della Commissione Ambiente. Il 12 novembre la Cassazione si esprimerà in merito alle istanze di scarcerazione per tutti e sei gli indagati nell'inchiesta urbanistica del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

inchiesta urbanistica milano nessun reato di corruzione

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica Milano, "nessun reato di corruzione"

Altri contenuti sullo stesso argomento

inchiesta urbanistica milano nessun“Nessuna prova di corruzione”. Il pg di Cassazione smonta l'inchiesta sull'urbanistica - Per la procura generale della Cassazione, il tribunale del Riesame ha fatto bene ad annullare gli arresti domiciliari nei confronti di Manfredi Catella: “Le risultanze non dimostrano la formazione, né ... Da ilfoglio.it

inchiesta urbanistica milano nessunUrbanistica, la maxi-inchiesta milanese si allarga: indagini anche per turbativa d'asta - Secondo la Procura di Milano, dalle chat tra Catella, Tancredi e il dg Malangone emergerebbero “condotte gravemente indizianti” di una ... Lo riporta affaritaliani.it

inchiesta urbanistica milano nessunInchiesta urbanistica, il pg di Cassazione: Catella e Scandurra? Non c’è prova di corruzione - Il sostituto procuratore Cristina Margalli chiede di annullare il ricorso dei pm milanesi contro il provvedimento del Riesame che ha rimesso in libertà il Ceo di Coima ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Milano Nessun