Inchiesta sull’urbanistica dal Consiglio di Stato un assist alla Procura

Dopo Tar e Cassazione penale, anche il Consiglio di Stato abbraccia la tesi della Procura che sta indagando sull’ urbanistica milanese. Per il tribunale, infatti, si può parlare di “ ristrutturazione ” di un edificio, solo se quello nuovo soddisfa tre parametri: “ l’unicità dell’immobile interessato dall’intervento”; la “contestualità” fra abbattimento del primo e la ricostruzione del secondo; l’utilizzo della “volumetria preesistente” senza ulteriori “trasformazioni della morfologia del territorio”. Anche il “superamento di uno solo di questi limiti”, per i giudici, trasforma il nuovo palazzo in una “nuova costruzione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inchiesta sull’urbanistica, dal Consiglio di Stato un assist alla Procura

