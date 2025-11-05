Inchiesta sul clan Fezza-De Vivo Riesame annulla il sequestro dei beni per D' Auria

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato il decreto di sequestro preventivo di una polizza vita del valore di 38.051 euro intestata a Giuseppe D’Auria, indagato nell'ambito della vasta operazione antimafia dell'11 settembre scorso contro il clan Fezza-De Vivo di Pagani. Come reso noto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

