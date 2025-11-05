Inchiesta sul clan Fezza-De Vivo Riesame annulla il sequestro dei beni per D' Auria
Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato il decreto di sequestro preventivo di una polizza vita del valore di 38.051 euro intestata a Giuseppe D’Auria, indagato nell'ambito della vasta operazione antimafia dell'11 settembre scorso contro il clan Fezza-De Vivo di Pagani. Come reso noto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
