Inchiesta su Totò Cuffaro | caos e paralisi nella Dc in Sicilia
Non c'è voglia di parlare in casa Dc. Sorpresa, sgomento, smarrimento sono i sentimenti più diffusi tra la classe dirigente e giovani del partito dopo la notizia che la Procura di Palermo ieri ha chiesto l’arresto per associazione a delinquere, corruzione e altri reati connessi a presunti appalti e assunzioni pilotati del leader indiscusso Totò Cuffaro e dagli uomini a lui più vicini, tra cui. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Scambi di favori, gare d'appalto pilotate e pressioni sui concorsi della sanità per scegliere il vincitore. Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell’inchiesta su concorsi e appalti truccati c’è anche Salvatore Cuffaro: ecco come funzionava il sodalizio criminal - facebook.com Vai su Facebook
Cuffaro torna sotto inchiesta 10 anni dopo la scarcerazione. Politica, sanità e relazioni pericolose: le 7 vite di Vasa Vasa di @pipitone87 - X Vai su X
Inchiesta su Cuffaro, caos nella Dc - Sorpresa, sgomento, smarrimento sono i sentimenti più diffusi tra la classe dirigente e giovani del partito dopo la notizia che la Procura di Palermo ieri ha chie ... Segnala ansa.it
L'inchiesta su Cuffaro scuote il governo, il vertice di maggioranza sulla manovra si farà ma senza Schifani - Partiti in silenzio, vacilla l'alleanza della Lega con la Dc in vista delle Politiche 2027 ... Da palermotoday.it