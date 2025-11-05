Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione | sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza arresti | carcere

Sei arresti, in carcere, in Puglia. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Dalle primissime ore della mattinata, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari e dello SCICO di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale DDA, applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 6 soggetti. L'articolo Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere

