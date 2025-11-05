Inchiesta per voto di scambio a Modugno il sindaco Bonasia | Mai ceduto a pressioni o compromessi
"Chi mi conosce sa che non ho mai ceduto a pressioni o compromessi e che ho sempre anteposto l’interesse della comunità a qualsiasi altro. Oggi lo sconforto è grande e l’amarezza profonda". Sono queste le parole, affidate a un post sulla sua pagina facebook, con cui il sindaco di Modugno, Nicola. 🔗 Leggi su Baritoday.it
