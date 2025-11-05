Inchiesta per turbativa d' asta sulla vendita dello stadio di San Siro

(e delle aree circostanti) a Milan e Inter. Mercoledì 5 novembre, nel giorno in cui è stato firmato il rogito presso lo studio del notaio Filippo Zabban, si apprende che i pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Quanto emerso dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo che ipotizza un sistema di appalti pilotati, corruzione e turbativa d’asta coinvolgendo ben diciotto indagati, tra cui figure pubbliche di primo piano, rappresenta una ferita profonda alla fidu - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio di San Siro - I pm hanno sentito Claudio Trotta, promoter di Barley Arts, nella mattinata in cui Milan e Inter hanno firmato il rogito dello stadio ... Come scrive milanotoday.it

Vendita di San Siro, la Procura indaga per turbativa d’asta - (askanews) – E’ turbativa d’asta il reato ipotizzato dalla procura di Milano nell’inchiesta sulla compravendita dello stadio di San Siro. Si legge su askanews.it

Lo stadio di San Siro passa a Inter e Milan, firmato il rogito. Aperta un'inchiesta per turbativa d’asta - È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del ... Si legge su msn.com