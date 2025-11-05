incendio nella notte in un rimessaggio di camper a terni

Terni, 5 novembre 2025 - Paura nella notte a Terni per un incendio divampato intorno alle quattro in un capannone adibito a officina e rimessaggio di camper in strada della Selva. All’interno della struttura si trovavano un camper, due macchine operatrici, attrezzature varie e diversi fusti di olio e lubrificanti altamente infiammabili, che hanno alimentato rapidamente le fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Terni con cinque mezzi e una squadra di Amelia con altri due veicoli. L’incendio è stato domato dopo ore di lavoro e al momento sono in corso le operazioni di bonifica e verifica delle cause del rogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

