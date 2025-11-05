Incendio nella notte in un rimessaggio di camper a Terni
Terni, 5 novembre 2025 - Paura nella notte a Terni per un incendio divampato intorno alle quattro in un capannone adibito a officina e rimessaggio di camper in strada della Selva. All’interno della struttura si trovavano un camper, due macchine operatrici, attrezzature varie e diversi fusti di olio e lubrificanti altamente infiammabili, che hanno alimentato rapidamente le fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Terni con cinque mezzi e una squadra di Amelia con altri due veicoli. L’incendio è stato domato dopo ore di lavoro e al momento sono in corso le operazioni di bonifica e verifica delle cause del rogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Incendio nella notte a Corato: distrutto un ristorante che doveva aprire a dicembre. Intervento dei Vigili del Fuoco fino alle 6.30. - facebook.com Vai su Facebook
Terni, incendio nel capannone dell'officina del rimessaggio di camper in strada della Selva. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto - Nel locale fusti di olio e lubrificanti altamente infiammabili ... Lo riporta corrieredellumbria.it
Fiamme in autorimessa, bruciati un camper e due mezzi agricoli - Per cause ancora da accertare, nella notte tra martedì e mercoledì è divampato un incendio in un’autorimessa nel Narnese, in strada della Selva. umbria24.it scrive
Incendio in una rimessa per camper - Intorno alle 4 di questa mattina è scattato l'allarme per un incendio a un rimessaggio di camper in Strada della Selva a Terni. Riporta rainews.it