Incendio in una casa di riposo | almeno nove morti e numerosi feriti
Le fiamme si sono alzate all’improvviso, nella tarda serata, avvolgendo uno dei piani superiori della struttura. In pochi minuti l’incendio si è trasformato in un rogo esteso, rendendo necessario l’intervento di squadre antincendio arrivate da sei diverse città. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo tra fumo e calore per cercare di domare il fuoco e consentire ai soccorritori di evacuare gli ospiti. Molti anziani, alcuni con difficoltà motorie, sono stati portati all’esterno tra le urla e la confusione dei presenti. Il bilancio è gravissimo: almeno nove persone sono morte e numerosi ospiti della casa di riposo sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
