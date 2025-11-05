Incendio a Roma fiamme in un appartamento a Battistini | evacuate tre famiglie nessun ferito
Un incendio è divampato all'alba in un appartamento di via Battistini a Roma, tre famiglie sono state evacuate. Le fiamme sono state spente e sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
