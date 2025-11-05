Inaugurata la nuova sede della Coldiretti a Sogliano
Inaugurato in piazza Matteotti 3031 a Sogliano al Rubicone, il nuovo recapito di Coldiretti Forlì-Cesena, un punto di riferimento strategico per le imprese agricole del territorio e per tutti i cittadini. L’apertura del nuovo recapito rappresenta un passo importante nel percorso di presenza capillare di Coldiretti sul territorio, per essere sempre più vicina alle aziende agricole, offrendo consulenza tecnica, fiscale e previdenziale. Sarà operativo ogni giovedì mattina, dalle 8.30 alle 13, con personale qualificato pronto ad assistere le imprese e i cittadini in tutte le pratiche legate al mondo agricolo, alla previdenza e ai servizi al cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Inaugurata la nuova sede della Cia a Massa Marittima in corso Diaz 33. - facebook.com Vai su Facebook
Nuova sede di Coldiretti: "Segnale per gli associati" - Via Dante Alighieri 33/c è diventato ufficialmente da ieri il nuovo punto di riferimento di Coldiretti per la sezione di Portomaggiore e la relativa zona, che comprende oltre al comune appunto di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it