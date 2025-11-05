inaugurata la nuova sede della coldiretti a sogliano

Inaugurato in piazza Matteotti 3031 a Sogliano al Rubicone, il nuovo recapito di Coldiretti Forlì-Cesena, un punto di riferimento strategico per le imprese agricole del territorio e per tutti i cittadini. L’apertura del nuovo recapito rappresenta un passo importante nel percorso di presenza capillare di Coldiretti sul territorio, per essere sempre più vicina alle aziende agricole, offrendo consulenza tecnica, fiscale e previdenziale. Sarà operativo ogni giovedì mattina, dalle 8.30 alle 13, con personale qualificato pronto ad assistere le imprese e i cittadini in tutte le pratiche legate al mondo agricolo, alla previdenza e ai servizi al cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

