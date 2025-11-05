Secondo gli open data Inail diffusi il 3 novembre, le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Istituto nei primi nove mesi dell'anno sono state 53.563, in aumento del 3,4% rispetto alle 51.813 del 2024. I casi mortali risultano essere sette contro i sei del 2024. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Inail, denunce infortuni studenti in aumento nel 2025. Sette i morti