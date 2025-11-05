In viaggio con gli Inti-Illimani | spettacolo di storie e canzoni al Politeama Genovese

Domenica 9 novembre arriva al Politeama Genovese lo spettacolo “In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni” che vede protagonisti i fratelli Jorge e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson – che ne ha curato la regia e la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Si Juanito Laguna sueña conmigo Volveré en barrilete para mi amigo ------------ In viaggio con gli Inti Illimani­ e Giulio Wilson Profilo Privato Jorge Coulon Larrañaga Compagni di lungo corso sulle strade della vita. Sempre dalla stessa parte. ----- Paolo Romani - facebook.com Vai su Facebook

Inti Illimani, quel treno immaginario in viaggio dal Cile all’Italia: “El pueblo ancora unido? Le manifestazioni per Gaza danno speranza, mi hanno ricordato la contestazione per il Vietnam". I ricordi di Violeta Parra e Victor Jara - X Vai su X

“In viaggio con gli Inti-Illimani”: spettacolo di storie e canzoni al Politeama Genovese - Uno spettacolo di storie e canzoni” che vede protagonisti i fratelli Jorge e Marcelo Coulon dello stor ... Scrive genovatoday.it

In viaggio con gli Inti-Illimani, con Jorge e Marcelo Coulon, Giulio Wilson, Federico Bonadonna - 45 al Teatro Manzoni di Milano (via Manzoni 42) va in scena lo spettacolo In viaggio con gli Inti- Segnala mentelocale.it

Nuovo spettacolo degli Inti Illimani: "Ripercorre la storia del gruppo dagli occhi degli italiani" - Chiariamo che non ci sono tutti gli Inti Illimani, ma sono venuti Jorge Coulon, fondatore storico, suo fratello Marcelo, Patricio ... Scrive msn.com