In Serie A si sono persi 56 gol ma chi dice che è peggio?

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano della Fiorentina sempre sopra le righe. Troppo. Incontrasse un altro Ranieri. Musetti, i giorni del salto in alto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in serie a si sono persi 56 gol ma chi dice che 232 peggio

© Gazzetta.it - In Serie A si sono persi 56 gol, ma chi dice che è peggio?

Argomenti simili trattati di recente

serie sono persi 56In Serie A si sono persi 56 gol, ma chi dice che è peggio? - Il capitano della Fiorentina sempre sopra le righe. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Sono Persi 56