In scena al Toniolo la vita e l’arte della pittrice messicana Frida Kahlo

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo – organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale – porta in scena Frida della Eva Duda Dance Company.Frida è uno spettacolo che racconta la vita e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

"Metto in scena vita reale e caos per confortare" - Mercoledì alle 21 Paolo Rossi inaugura la nuova stagione del Petrella di Longiano con ‘Operaccia satirica’. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scena Toniolo Vita L8217arte