In scena al Toniolo la vita e l’arte della pittrice messicana Frida Kahlo
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo – organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale – porta in scena Frida della Eva Duda Dance Company.Frida è uno spettacolo che racconta la vita e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
