In Sardegna c’è un nuovo Consorzio del vino che tutela vini d’altura e vigneti ad alberello

Gamberorosso.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muristellu e monica sono tra i vitigni autoctoni della Doc Mandrolisai, che ora scommette sulla promozione. Il nuovo ente di tutela ha scelto come ambasciatore il divulgatore Francesco Saverio Russo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

