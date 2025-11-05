In Sardegna c’è un nuovo Consorzio del vino che tutela vini d’altura e vigneti ad alberello
Muristellu e monica sono tra i vitigni autoctoni della Doc Mandrolisai, che ora scommette sulla promozione. Il nuovo ente di tutela ha scelto come ambasciatore il divulgatore Francesco Saverio Russo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
