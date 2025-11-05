In ricordo di Luca Micheletti donato defibrillatore al Parco San Rossore
Un defibrillatore è stato donato al Parco in ricordo di Luca Micheletti dagli amici della 'Corri con Luca', la corsa podistica che si svolge a San Rossore in memoria del ristoratore. La consegna ufficiale del dispositivo si è svolta alla presenza del presidente del Parco Lorenzo Bani con Silvia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
IN RICORDO DI LUCA MARENGONI, IL 14ENNE INVESTITO L’8 NOVEMBRE 2022 DA UN TRAM, A MILANO. LUCA TRASCORREVA LE FERIE ESTIVE A POLICORO (MT), LA CITTÀ DELLA MAMMA ANNAMARIA. E NEL CENTRO DEL METAPONTINO VIV - facebook.com Vai su Facebook