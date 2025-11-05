In ricordo di Luca Micheletti donato defibrillatore al Parco San Rossore

Un defibrillatore è stato donato al Parco in ricordo di Luca Micheletti dagli amici della 'Corri con Luca', la corsa podistica che si svolge a San Rossore in memoria del ristoratore. La consegna ufficiale del dispositivo si è svolta alla presenza del presidente del Parco Lorenzo Bani con Silvia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

