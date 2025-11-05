Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 10 novembre prossimo, alle ore 16:30, si presenterà presso l’Archivio di Stato di Avellino il sesto volume della serie Contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia.?In tale occasione verranno ricordate la figura e l’opera del compianto autore, Armando Montefusco. L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Interverranno: Francesco Barra, già Professore di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia, e Geppino Del Sorbo, curatore del volume. Al termine dell’incontro sarà proiettato il filmato Il parco, il giardino e il Casino del Principe, di Armando Montefusco, coprodotto da Geppino Del Sorbo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In ricordo di Armando Montefusco: l’omaggio dell’Archivio di Stato