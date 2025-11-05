In Italia 10% dei cyberattacks mondiali

12.02 Nei primi sei mesi del 2025 il 10,2% degli incidenti cyber nel mondo si è verificato in Italia. Nel 2024 era il 9,9%. Escalation: nel 2021 era il 3,4%. Così il Rapporto Clusit dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica. A differenza di quanto accade nel resto nel mondo, in Italia la maggioranza degli attacchi (54%) è riferibile alla categoria Hacktivism,rispetto al 46% del Cybercrime. Target di matrice politica o sociale.L'ambito governomilitare è il più colpito (38% del totale). Difesa: crescita 600% su anno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it