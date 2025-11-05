In finale a Wimbledon ho perso il primo set e mi sono detto | ‘Ecco ci risiamo’ Ma volevo far capire a me stesso che ero migliorato | la rivelazione di Sinner

“Ero un break sopra nel primo, ho perso 6-4 e mi sono detto: ‘Ecco, ci risiamo’ “. Così Jannik Sinner nel corso della lunga intervista a Sky Sport sulla storica finale di Wimbledon vinta contro Carlos Alcaraz. Il “ci risiamo” fa riferimento all’altra finale slam tra i due fenomeni del tennis, giocata poco più di un mese prima al Roland Garros. In quella circostanza Sinner ha sciupato tre match point, perdendo poi al quinto. “Invece mi sono messo lì e ho cercato di essere il giocatore che volevo. Volevo far capire a me stesso che ero migliorato da Parigi”. Atp Finals 2025, calendario e regolamento Il montepremi record del torneo di Torino Dove vedere in tv la Atp Finals 2025 E proprio su quella finale parigina Sinner ha rivelato: “Al Roland Garros si può dire che eravamo molto vicini, a tre match point! Quando le cose si complicano, c’è qualcosa dentro di me che mi fa capire che c’è ancora un tantissimo da lavorare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In finale a Wimbledon ho perso il primo set e mi sono detto: ‘Ecco, ci risiamo’. Ma volevo far capire a me stesso che ero migliorato”: la rivelazione di Sinner

