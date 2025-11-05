In Europa aumentano i giovani con disturbi alimentari

Rispetto al passato l'anoressia, la bulimia e altri problemi simili si manifestano con maggiore frequenza e a un'età sempre più bassa. Una situazione che sembra aggravata dai social network.

I nuovi cassoni High Cube dell’operatore logistico di Modena, in viaggio tra Europa ed Asia, aumentano la portata rispetto ai tradizionali modelli da 40’, facilitano la fase di carico e garantiscono la massima sicurezza del personale - facebook.com Vai su Facebook

Spopola sui #social il trend del “vitino da vespa”, con l’ossessione per un girovita sottilissimo. C’è chi arriva a farsi rimuovere alcune costole per assomigliare a Barbie. In Europa l’intervento non si pratica, ma le richieste ai chirurghi aumentano. #Tg1 Laura Ca - X Vai su X

Giovani: “epidemia” di suicidi in Europa. Occhio ai social - l rapporto di Eurofound: nel 2021, il sorpasso dei suicidi sugli incidenti stradali come prima causa di morte tra i giovani. metropolitano.it scrive

Suicidio, la prima causa di morte tra i giovani in Europa: allarme smartphone e isolamento sociale - Secondo Eurofund, il suicidio è la principale causa di morte tra i 15 e i 29 anni. Scrive panorama.it

Video. Salute mentale, aumentano disturbi tra i giovani europei - Secondo una nuova ricerca, quella dei giovani è la fascia d'età che soffre maggiormente di disturbi legati alla salute mentale. Da it.euronews.com