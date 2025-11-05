In Europa aumentano i giovani con disturbi alimentari

Internazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rispetto al passato l’anoressia, la bulimia e altri problemi simili si manifestano con maggiore frequenza e a un’età sempre più bassa. Una situazione che sembra aggravata dai social network. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

