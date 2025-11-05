Vezzano, 5 novembre 2025 – “Una questione di equità”. Così il vezzanese Francesco Senatore, per tutti Franco, ha motivato il suo gesto clamoroso: si è incatenato ieri mattina alla panchina rossa di piazza Centi, di fronte al Municipio. Senatore ha scelto di protestare in modo eclatante: “O così o non ha senso”, ha spiegato, intenzionato a non muoversi da quella panchina, che di per sé è un simbolo contro la violenza, dopo aver iniziato da ieri mattina alle 8 anche lo sciopero della fame. A portarlo a questo gesto estremo – catene ai polsi e alle caviglie, a fianco un cartello con l’annuncio dello sciopero della fame –, l’iter del bando di concorso per le licenze di Ncc, il noleggio con conducente, lavoro che Senatore svolge da anni con serietà e back del tutto positivi da parte della clientela, oltre a gestire con la famiglia la storica ’Osteria delle Pietre’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In catene e in sciopero della fame: “Penalizzato dal bando per Ncc”