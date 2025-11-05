In calo anche in Abruzzo il credito agricolo la Cia | Senza liquidità il rischio è la paralisi del settore
La Cia Abruzzo lancia l'allarme sul calo del credito agricolo in Abruzzo che segna un -12% sugli investimenti. La stretta del credito che sta colpendo il settore primario in tutta Italia si fa sentire anche sul territorio regionale. Secondo il Report Ismea 2024 sull’accesso al credito agricolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
