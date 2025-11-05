In Calabria parte l’Occhiuto-bis nominata la nuova giunta Ecco tutti i nomi scelti dal presidente

Roberto Occhiuto, confermato a furor di popolo il 5 e 6 ottobre, con il 58% dei consensi, presidente della Regione Calabria, ha varato la nuova giunta. Sette gli assessori nominati che diventeranno nove prossimamente, dopo le modifiche dello statuto. E intanto arriva un’importante decisione della Corte costituzionale sulla questione delle Ncc, le auto a noleggio. I nomi. Vicepresidente sarà Filippo Mancuso, della Lega, con delega alle infrastrutture. Due assessorati a Fratelli d’Italia: Giovanni Calabrese (tra le varie deleghe il turismo) e Antonio Montuoro (ambiente, confisca dei beni, lotta alla criminalità). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Calabria parte l’Occhiuto-bis, nominata la nuova giunta. Ecco tutti i nomi scelti dal presidente

Argomenti simili trattati di recente

Il sindaco di Reggio Calabria ha preso parte a Piazza Italia e al Monumento ai Caduti su Corso Matteotti alla celebrazione per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate - facebook.com Vai su Facebook

Giunta Occhiuto-bis, chi sono i nuovi assessori (e i consiglieri supplenti) della Regione Calabria - bis in Calabria: i riconfermati, le new entry, chi sono i "supplenti" e le caselle ancora da riempire ... Riporta policymakermag.it

Calabria, Occhiuto vuole il bis. La sfida con il 5 Stelle Tridico. "Reddito di dignità? Una fake news" - Roma, 20 settembre 2025 – Roberto Occhiuto, 56 anni, cosentino, vicesegretario di Forza Italia e già deputato e capogruppo azzurro alla Camera, dal 2021 era governatore della Calabria. Scrive quotidiano.net

Calabria, bis di Occhiuto: "Ora pacificare regione". Tridico ammette sconfitta. Meloni: "Risultato importante" - Netta vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Secondo adnkronos.com