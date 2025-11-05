In biblioteca un nuovo spazio per l' allattamento e la cura dei neonati

La Biblioteca Civica di Pordenone amplia i propri servizi con un’iniziativa pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Nella Sezione Ragazzi è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato all’allattamento e alla cura dei neonati, un ambiente accogliente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

